Prefeitura de Novais Promove Hoje 2ª Edição da Feira Livre

A Prefeitura de Novais em parceria com os comerciantes vai realizar nesta sexta-feira, 06 de Março, a segunda edição da Feira Livre. O evento é aberto ao público e contará com diversos produtos da agricultura familiar, como frutas, legumes e verduras, além de roupas, acessórios e artesanato. A feira será realizada na Praça Lourenço Gil Martins, às 16h.

De acordo com Fábio Zovedi, um dos organizadores do evento, o objetivo da feira é fortalecer o comércio local, além de promover um momento de lazer para a população. “A grande vantagem é que a feira oferece produtos de qualidade com preços atrativos, sem dizer que valoriza o trabalho dos cidadãos que trabalham na ‘informalidade’, tendo assim uma oportunidade de expor os seus produtos fomentando o mercado e complementando a renda da família”, comentou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local