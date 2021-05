Prefeitura de Marapoama Instala Rede de Oxigênio Em Sua Unidade Básica de Saúde

A Prefeitura de Marapoama, através de sua Coordenadoria de Saúde, instalou na UBS/ESF Central, uma Rede de Oxigênio visando atender ainda melhor a população durante o período de pandemia do Novo Coronavírus. Os serviços de montagem e manutenção da Rede de Oxigênio foram concluídos e com isso a UBS/ESF Central passou a ter dois leitos de enfermarias para atender pacientes enquanto aguardam transferência para hospitais de referências. O oxigênio poderá ser utilizado no auxílio da respiração de usuários, nebulização e no tratamento de doenças respiratórias, oportunizando mais segurança e estabilidade para que um paciente fique mais de 24h na unidade, caso haja a necessidade.

Para o Prefeito Marcio Perpetuo Augusto, o funcionamento dessa Rede de Oxigênio será bastante oportuna nesse período de pandemia da Covid-19. Segundo ele, os pacientes vão ter melhores condições de permanecerem em respirador até uma transferência pra Hospitais de Referências. “Essa montagem foi feita em meio à pandemia de COVID-19, garantindo assim, os meios necessários para o funcionamento dos equipamentos de ventilação mecânica utilizados nos casos graves da doença. Podemos assim assegurar a permanência dos pacientes por mais 24 horas no respirador, até que a sua transferência seja feita, além de realizar um atendimento mais humanizado.”, assegurou o prefeito, ao destacar que toda a instalação atende ao conjunto de Políticas Públicas implantadas por seu Governo para melhorar o atendimento de Saúde no município. “Nossa meta é garantir atendimento médico de qualidade 24 horas para toda população, com médicos, equipamentos e medicamentos”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local