Prefeitura De Marapoama Adquire Novo Veículo Para A Saúde

A Prefeitura de Marapoama anunciou, no dia 9 de janeiro, que adquiriu um novo veículo para compor a frota da Coordenadoria Municipal da Saúde e auxiliar no transporte de passageiros que precisam se deslocar para fora do município.

O novo veículo foi comprado com recursos encaminhados pelo Ministério da Saúde e repassados a Prefeitura Municipal através de emenda ao orçamento, tendo o objetivo principal de melhor atender a população, garantindo mais conforto aos pacientes e evitando o uso de ambulâncias em deslocamento de pacientes que podem ser transportados por veículo comum.

O prefeito Marcio Perpetuo Augusto (SD) pontuou, em nota divulgada pela prefeitura, que a nova aquisição vem a somar junto a outros projetos que a administração vem realizando em prol da saúde, entre tantos outros que ainda estão em fase de implantação. O novo veículo é da marca Renault, modelo Sandero, com cinco lugares.

Segundo a coordenadora Municipal de Saúde, Vanessa Meneguesso, o novo veículo promete contribuir nos trabalhos da Coordenadoria, que costuma, em alguns dias da semana (os que possuem maior movimento), sofrer dificuldades em atender a demanda.

“O veículo foi comprado com o objetivo de suprir a demanda que sempre existiu no setor. Vamos continuar trabalhando para atender cada vez melhor a população”.

