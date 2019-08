Prefeitura De Itajobi Torna Merenda Escolar Mais Diversificada E Saudável

Foi aproveitando o retorno às aulas na rede municipal de educação para o segundo semestre que a Prefeitura de Itajobi, por meio da Diretoria Municipal de Educação e Cultura, realizou a implementação de um novo cardápio na merenda escolar. De acordo com a mesma, a alimentação dos alunos, que já era balanceada, ficou ainda mais diversificada e saudável.

De acordo com a nutricionista responsável pela Cozinha Piloto, onde todo o cardápio da criançada é produzido, a Merenda Escolar é preparada contemplando os principais grupos alimentares, como carnes, vegetais, carboidratos, proteína vegetal e frutas. “Além dos itens já consumidos pelas crianças, foram acrescentados filé de tilápia, quibe assado, pernil suíno e linguiça toscana. berinjela, brócolis e almeirão são as novidades inseridas entre as verduras e legumes, além de maior diversidade de frutas. no primeiro dia do novo cardápio, as crianças deliciaram-se com filé de tilápia assado com batatas, arroz, feijão e de sobremesa, maçã”, informou a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Itajobi.

Por meio das redes sociais do município, muitos pais manifestaram-se felizes com as novidades, exaltando a preocupação da administração em proporcionar uma alimentação saudável aos seus filhos. Alguns dos comentários foram: “parabéns pelo carinho e dedicação para com as crianças”, “estão de parabéns, nossas criança merecem uma alimentação saudável, Deus abençoe a cada um de vocês” e “parabéns a todos os envolvidos, e que continuem assim, cuidando da alimentação das nossas crianças com tanto amor e carinho para que um dia meus filhos possam se lembrar da merenda escola com água na boca igual eu lembro quando era na minha época, porque com certeza as crianças de hoje, num futuro próximo, irão lembrar também. Excelente trabalho”.

Da Reportagem Local