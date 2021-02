Prefeitura de Itajobi Retoma Aulas em Modelo Híbrido na Rede Municipal de Ensino

Na segunda-feira (8), a Diretoria Municipal de Educação (DMEC) de Itajobi iniciou o Plano de retomada das aulas presenciais/não presenciais devido à pandemia do coronavírus. O cronograma segue as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do Plano São Paulo (Governo Estadual) e apontamentos da Secretaria Estadual da Educação, observando todos os protocolos de prevenção.

A Rede Municipal de Ensino de Itajobi conta com 2.063 alunos e oito unidades de ensino, incluindo as EMEIs, EMEIF, EMEF, EMEJA e o Centro Municipal de Complementação Educacional “Hermes Bovarotti Junior”.

Cada escola adaptou o plano à sua realidade, obedecendo critérios que contemplam alunos em geral, alunos com comorbidades e funcionários também portadores de comorbidades. Entre os cuidados preventivos está o de promover todas as atividades sem que haja aglomeração em sala de aula, no pátio durante os intervalos (recreios) e na distribuição e consumo da merenda escolar.

As aulas presenciais são realizadas em forma de rodízio de alunos, seguindo critérios de porcentagem (30% da capacidade da sala de aula), distribuindo os estudantes durante os dias da semana. As segundas, quartas e sextas, as escolas recebem os alunos da zona urbana. As terças e quintas, os alunos da zona rural.

As aulas também serão realizadas de maneira remota, por meio dos grupos de whatsapp organizados pelos professores e equipes gestoras. A medida foi elaborada para facilitar a logística do transporte escolar que segue atendendo normalmente a demanda em todo o município.

A Diretora Municipal de Educação e Cultura, Glauci Rodrigues Pastre, ressalta que estão adotadas medidas de segurança e prevenção, tais como: demonstração e higienização das mãos aliada a outros comportamentos de higiene; aferição de temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino; uso obrigatório de máscara, com troca por uma nova a cada 4 horas; máxima ventilação natural dos ambientes escolares, mantendo portas e janelas abertas.

Qualquer aluno com febre será mantido isolado até contato com os responsáveis para que venham buscá-lo. Alunos com febre não serão enviados à escola; nenhuma pessoa sintomática para COVID-19 será mantida na instituição de ensino.

Além disso há marcação no piso para sinalizar distância de 1,5 metro, inclusive durante a formação de filas. As salas de professores limitadas a grupos pequenos (5 pessoas), respeitando o distanciamento, uso de álcool gel 70% após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos ou in natura, lixo, objetos de trabalho compartilhados e higienização dos prédios e salas de aula.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local