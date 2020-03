Prefeitura de Itajobi Reduz Horário de Expediente em Prevenção ao Coronavírus

Buscando preservar a saúde a população a Prefeitura de Itajobi, comunicou na manhã de ontem, dia 19, que haverá redução no horário de atendimento das repartições da Administração Municipal, exceto serviços de Saúde.

O atendimento ao público na Prefeitura terá alteração na próxima segunda-feira, dia 23, e funcionará de segunda à sexta-feira, das 12h às 17h.

Além da alteração no atendimento, o município divulgou em nota que estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. A Prefeitura também pediu para que a população saudável não utilize máscaras, afinal, o uso desse item está discriminado a equipes de saúde e pacientes com síndromes gripais dentro dos serviços de saúde.

Também foi reforçado que as medidas de prevenção devem ser mantidas e orientou a procurar as unidades de saúde somente com extrema necessidade, caso apresente febre e dificuldade em respirar.

O município também adotou as diretrizes do governo e suspendeu ontem as aulas por tempo indeterminado nas redes municipais, além das creches e Projeto Hermes Bovarotti Junior.

As atividades realizadas no grupo da melhor idade também foram suspensas.

A Saúde funcionará normalmente nas Estratégias de Saúde da Família do município.

Itajobi registrou o primeiro caso suspeito na última terça-feira, dia 17, trata-se de uma mulher de 23 anos que teve contato com pessoas em São Paulo que apresentaram positivo para Coronavírus.

O Departamento Municipal de Saúde informou que a mulher está em isolamento domiciliar.

As coletas de materiais para pesquisa do Covid-19 foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz.

O monitoramento do caso está sendo realizado pelo Departamento Municipal de Saúde, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local