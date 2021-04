Prefeitura de Itajobi Recebe Novas Doses Das Vacinas CoronaVac e AstraZeneca

Na última quarta-feira (14), Itajobi recebeu mais 440 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, contra o Coronavírus.

De acordo com informações do Departamento Municipal de Saúde, este lote será destinado à segunda dose dos idosos de 69, 70 e 71 anos.

Nesta semana o município também recebeu 160 doses da vacina contra o COVID-19 produzida em parceria pela Fiocruz AstraZeneca/Oxford. As vacinas foram destinadas para a primeira dose dos idosos de 67 anos, que foi iniciada na terça-feira (13).

A aplicação da vacina está sendo realizada em frente a Praça da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em sistema drive thru (sistema de passagem, podendo ser a pé ou dentro do veículo), para facilitar o acesso e evitar aglomerações. É obrigatória a apresentação do cartão SUS e CPF e a utilização de máscara facial.

As doses estão devidamente armazenadas na Central de Vacinas da Vigilância Epidemiológica e a Diretoria Municipal de Saúde informou que dará continuidade à vacinação seguindo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado de São Paulo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local