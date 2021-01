Prefeitura de Itajobi Realiza Mutirão de Limpeza em Locais Públicos

Desde o dia 4 de Janeiro de 2021 as equipes de limpeza da Prefeitura de Itajobi estão percorrendo todos os bairros para deixar a cidade em ordem. Os bairros Acapulco, Zeny, Bela Vista, Parque Industrial, além das escolas municipais e cemitério municipal já receberam o serviço de limpeza.

De acordo com o prefeito Sidiomar Ujaque (Paquinho) todas as equipes de limpeza foram disponibilizadas para realizarem o trabalho nos bairros. “Aos poucos as equipes vão passar por todos os bairros e vamos deixar nossa cidade cada vez mais em ordem e bonita”.

O serviço de limpeza também foi realizado na vicinal que liga Itajobi a Nova Cardoso e no local onde são descartados os galhos de podas de árvores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local