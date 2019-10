Prefeitura de Itajobi Reabre Piscina Pública Para População Devido Ao Calor

A Piscina Pública Municipal de Itajobi está aberta para diversão de toda a população itajobiense. O objetivo é que com a proximidade do verão e as altas temperaturas, essa é uma ótima opção de lazer e diversão para os moradores da cidade.

O local que é mantido pela Prefeitura de Itajobi, conta com uma piscina com capacidade para mais de 700 mil litros de água destinada aos jovens e adultos, e uma piscina menor com capacidade para mais de 10 mil litros de água destinada às crianças. O horário de funcionamento será das 8h às 11h e das 14h às 18h, de terça-feira a domingo.

Segundo a Prefeitura para quem deseja se divertir na Piscina Pública, deve fazer a carteirinha no próprio local, que fica na Rua Ceará, próximo ao Ginásio Municipal Waldemar de Falco. Basta apresentar um Documento Oficial com foto, duas fotografias 3×4 e preencher a Ficha de Cadastro de Usuário. Para os Menores de 18 anos, é necessária a documentação e autorização dos pais ou responsáveis legais.

Para aproveitar a piscina nesse calorão, é preciso ficar sempre atento aos horários. O melhor período para evitar a maior incidência de raios ultravioletas, queimaduras e, até mesmo, câncer de pele, é antes das 10h e após às 16h. Por isso, prefira o solzinho da manhã e o do final da tarde. Essa dica vale para todas as idades.

O uso do protetor solar é indispensável para aproveitar sua piscina no verão! Ele é responsável por proteger sua pele dos raios UV, que são prejudiciais à sua saúde e pele. A aplicação deve ser renovada a cada 90 minutos e sempre após um mergulho, pois a água retira a proteção do corpo.

Para que você e sua família possam aproveitar sua piscina no verão com muita saúde e conforto, é fundamental ingerir muita água. As altas temperaturas fazem com que o corpo libere líquidos com mais facilidade. Por esse motivo, é preciso reabastecer com frequência. O ideal é a ingestão de, ao menos, dois litros de água por dia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local