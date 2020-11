Prefeitura De Itajobi Investe Em Instalação De Câmeras De Segurança Na Cidade

A Prefeitura de Itajobi anunciou investimento em instalação de câmeras de segurança em locais estratégicos da cidade.

O objetivo é aumentar a segurança do município e reduzir a criminalidade. Além disso, o sistema será compartilhado junto à Polícia Militar, para que o monitoramento das ocorrências seja realizado em tempo real.

O investimento será de R$ 17.400 para contratação de empresa para que forneça plataforma de videomonitoramento em nuvem, com servidor de hospedagem para adição de câmeras e que faça a gestão da plataforma de videomonitoramento, com a finalidade de videomonitorar nove acessos da cidade.

Segundo especialistas é cada vez mais comum as cidades estarem implantando este tipo de projeto. Com as novas câmeras é possível verificar os carros que entram e saem do perímetro urbano através das câmeras instaladas nos acessos da cidade; observar qualquer tipo de problemas relacionados ao uso e tráfico de drogas nos principais pontos do município, como rodoviária, praças e escolas e enviar apoio policial para normalização de eventos de explosão e roubo de bancos, que diminuíram bastante após a instalação de câmeras em áreas estratégicas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local