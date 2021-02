Prefeitura de Itajobi Inicia Vacinação de Idosos de 85 a 89 anos Contra o Covid 19

A Prefeitura de Itajobi iniciou a vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos de idade na sexta-feira (12). A vacinação dos idosos acamados nesta faixa etária foi iniciada na quinta-feira (11). Nesta semana o município recebeu mais 348 doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan.

A aplicação para os idosos de 85 a 89 anos está sendo realizada em frente a Praça da Matriz, em sistema de drive thru (sistema de passagem, podendo ser a pé ou dentro do veículo), para facilitar o acesso e evitar aglomerações. É obrigatória a apresentação do cartão SUS e R.G.

Devido ao período de carnaval haverá alteração no horário de atendimento. De acordo com o cronograma a vacinação ocorrerá na segunda-feira, das 8h às 13h, na terça-feira não haverá vacinação. Na quarta, quinta e sexta-feira, a imunização será realizada das 8h às 17h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local