Prefeitura de Itajobi Divulga Sexto Óbito Por Coronavírus

A Prefeitura de Itajobi por meio do Departamento de Saúde divulgou no fim de semana o sexto óbito causado pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim o paciente era um homem, de 62 anos, portador de comorbidades e estava internado no Hospital Emílio Carlos.

No boletim ainda consta que no município há 154 casos positivos, 83 curados, 278 descartados e 41 suspeitos.

O município tem intensificado em ações para conter a propagação do coronavírus. Com o apoio da Política Militar, os agentes de saúde estão abordando a população e orientando sobre a importância do isolamento social e do uso obrigatório de máscaras de proteção. A cidade também implantou uma barreira sanitária, com aferição de temperatura de todos os motoristas e passageiros. Além disso, o Hospital São José foi contemplado pelo Governo de São Paulo com ventilador mecânico para auxiliar no tratamento de pessoas com suspeita ou confirmação da Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

