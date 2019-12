Prefeitura de Itajobi divulga programação especial de natal

O papai Noel chega no município de Itajobi nesta quinta-feira (19), a partir das 20h, na Praça 9 de Julho. A “Chegada do Papai Noel” é gratuita e vai contar com uma programação cultural para crianças e adultos. A atividade é promovida pela prefeitura.

No dia 20, haverá apresentação de um coral infantil, com os alunos das escolas municipais Inspetora Maria Aparecida Nelli e Inácio da Costa. O projeto iniciou em Outubro deste ano e conta com a participação de 100 integrantes. Além disso, o público poderá realizar uma visita à casa do Papai Noel, o bom velhinho receberá a população itajobiense até às 22h30. Já no dia 21, será a vez da banda Vozes do Sertão com a participação especial de Ricardo Mota, Piovani, Zé Bruno e Rafael, a partir das 21h, fechando a programação com chave de ouro.

Também há decoração nos pontos principais da cidade, como o acesso aos bairros, a Praça 9 de Julho e as praças centrais do cruzamento das ruas Pedro de Toledo e Marechal Deodoro estão enfeitados e esbanjando o clima natalino. Para comemorar a chegada de 2020, a prefeitura divulgou que haverá Queima de Fogos silenciosa, no Estádio Nossa Senhora Aparecida com visão para toda a cidade a partir da meia-noite.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local