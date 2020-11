Prefeitura De Itajobi Anuncia Investimento De Mais De R$ 600 Mil Em Recape

A Prefeitura de Itajobi anunciou nesta semana mais um investimento em recape asfáltico de ruas da cidade. Contratado por meio de licitação, o valor do investimento nesta nova etapa será de R$ 685.995,05. No total, a atual administração investiu quase R$ 6 milhões em recape com asfalto de qualidade para Itajobi, o que equivale a mais de 160 mil metros quadrados de ruas em menos de quatro anos.

Dessa vez, o recape será realizado em quatro bairros, nas ruas Marechal Deodoro, Lauro Sodré, Tristão Francisco Nantes, Expedicionários, Barão do Rio Branco, Floriano Peixoto, Said Farhat, Curitiba, Belém, Salvador, Teresina, Anésio Vítrio e Atílio Bastregui.

No ultimo investimento divulgado pela Prefeitura de Itajobi o planejamento para execução de Obras de Recape Asfáltico em ruas do município foi no valor de R$ 1.967.624,00. As obras foram executadas com Recursos Próprios e Recursos do Governo Federal, contemplando os bairros inteiros do Jd. Nossa Senhora Aparecida, Jd. Esplanada, Parque do Colégio, Jardim Silva e Jardim Gláucia, além de ruas dos bairros Jd. Panorama, Vila Tibério, Conjunto Habitacional José Sambrano, Santo Expedito e no Centro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local