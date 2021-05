Prefeitura de Itajobi Abre Inscrições Para o Conselho de Usuários de Serviços Públicos

A Prefeitura de Itajobi abriu as inscrições para cidadãos domiciliados em Itajobi que desejam participar do Conselho de Usuários de Serviços Públicos, em atendimento ao disposto nos artigo 11 da Lei nº 1.467/2021.

O Conselho de Usuários dos Serviços Públicos trata-se de um órgão consultivo, vinculado ao Departamento Municipal de Administração, com a finalidade de aprimorar a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos.

O período de inscrição começou ontem (10) e vai até às 17h do dia 9 de junho, apenas por manifestação eletrônica, que deve ser enviada ao email ouvidoria@itajobi.sp.gov.br.

A manifestação eletrônica deverá conter nome completo, documento de identificação pessoal (RG, CPF E/ou Carteira de Habilitação), endereço completo e telefone para contato.

Ariane Pio

Da Reportagem Local