Prefeitura De Embaúba Realizará Audiência Pública Na Quinta-Feira

A Prefeitura do Município de Embaúba, representado pelo Prefeito Municipal Nercilio Pinheiro da Silva, comunica a população em geral, segmentos da sociedade e as associações que os representam, para participarem de Audiência Pública.

O evento tem como demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2021 LRF – Avaliação Metas Fiscais, que, em razão da pandemia COVID-19, será realizada de forma virtual através de Plataforma Zoom no dia 27 de maio de 2021, a partir das 9 horas. O endereço para assistir o evento é: https://us04web.zoom.us/j/77401735144 ?pwd =SkFpQUNlaFo4UkkwSCttZmY3T0JsUT09 / ID da reunião: 774 0173 5144 e senha de acesso: 3ieF99.

A audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre administração pública. Sendo, portanto uma das formas de participação, e de controle popular a qual proporciona ao cidadão a troca de informações com o administrador, exercendo assim sua cidadania.

Ariane pio

Da Reportagem Local