Prefeitura de Elisiário Retoma Aulas Presenciais na Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Elisiário divulgou ontem (22) que iniciou o Plano de retomada das aulas presenciais. O cronograma segue as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, do Plano São Paulo (Governo Estadual) e apontamentos da Secretaria Estadual da Educação, observando todos os protocolos de prevenção.

A EMEF Regina Savazzi adaptou o plano à sua realidade, obedecendo critérios que contemplam alunos em geral, alunos com comorbidades e funcionários também portadores de comorbidades. Entre os cuidados preventivos está o de promover todas as atividades sem que haja aglomeração em sala de aula, no pátio durante os intervalos (recreios) e na distribuição e consumo da merenda escolar.

“Os pais receberão orientações constantes por meio da direção da escola e em paralelo as aulas presenciais continuaremos com as aulas remotas. Será com muito carinho, satisfação e segurança que receberemos os alunos”, destacou o Prefeito Cássio Bertelli.

As aulas presenciais são realizadas em forma de rodízio de alunos, seguindo critérios de porcentagem (30% da capacidade da sala de aula), distribuindo os estudantes durante os dias da semana.

As segundas, quartas e sextas, as escolas recebem os alunos da zona urbana. As terças e quintas, os alunos da zona rural.

As aulas também serão realizadas de maneira remota, por meio dos grupos de whatsapp organizados pelos professores e equipes gestoras. A medida foi elaborada para facilitar a logística do transporte escolar que segue atendendo normalmente a demanda em todo o município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local