Prefeitura de Elisiário Recebe Doação de 60 Litros de Álcool Para Combate a Covid-19

Para ajudar no combate ao coronavírus, a Usina Itajobi, realizou a doação de 60 litros de álcool 70% para a Prefeitura de Elisiário. A parceria demonstra o interesse da empresa em buscar soluções para um problema imediato, que afeta a todos, especialmente os serviços de saúde.

“Em nome da prefeitura e da população, expresso minha gratidão à Usina, que sempre colabora com Elisiário”, agradeceu o Prefeito de Elisiário, Cássio Bertelli.

O álcool hidratado, matéria-prima para o álcool em gel, será utilizado na higienização dos departamentos de saúde e educação. A doação vai ajudar a abastecer gratuitamente as unidades públicas de saúde com material para desinfecção de ambientes e superfícies, essencial para uso hospitalar.

Boletim Epidemiológico

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Elisiário, o município possui 198 casos confirmados, 191 curados, 10 suspeitos e 3 óbitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local