Prefeitura de Elisiário Realiza Termonebulização em Poços e Redes de esgoto

A Prefeitura de Elisiário, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ontem (10), uma estratégia no enfrentamento aos culicídeos (Aedes e muriçoca). Trata-se da termonebulização, aplicação de inseticida por meio de um equipamento que gera uma densa neblina (FOG) que se espalha pelo ar. Com este método é lançada uma mistura de inseticida e óleo mineral suficiente para eliminar os insetos e animais peçonhentos.

O serviço foi executado no Bairro Jardim Letícia e será realizado em outros locais conforme o cronograma. O objetivo é eliminar e evitar a proliferação de pragas urbanas como, baratas e escorpiões. O serviço foi realizado em poços subterrâneos além de redes de esgoto.

O intuito dessa ação também é diminuir a infestação de muriçocas que, apesar de não transmitir zoonoses, acabam importunando os moradores e interferindo na qualidade do sono e no desempenho de suas atividades produtivas, eliminando de forma rápida um grande quantitativo de mosquitos em fase adulta nessas localidades prioritárias.

A Secretaria de Saúde ressalta que é importante que os moradores vedem as caixas de gordura e ralos de suas residências ligados a rede de esgoto durante a execução do serviço.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local