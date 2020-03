Prefeitura De Elisiário Realiza Operação Tapa-Buracos Na Rodovia Vicinal Raul Galvani

A Prefeitura de Elisiário iniciou na última terça-feira (10), a operação tapa-buracos na Rodovia Vicinal Raul Galvani até o limite de Município. Os serviços estão sendo realizados de acordo com o cronograma de atividades do Departamento Municipal de Planejamento, Obras, Serviços e Saneamento Básico.

Segundo a prefeitura de Elisiário, a rodovia encontra-se bem danificada, precisando ser recapeada por inteira, mas até que a obra não é liberada, a atual administração vem realizando reparos em diversos trechos. O pedido de recapeamento já havia sido solicitado anteriormente pela atual administração em Audiência Pública realizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Na ocasião, a solicitação foi feita por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão que tratava do Orçamento corrente do ano de 2018 no auditório do Detran de São José do Rio Preto, no mês de Junho daquele ano. Na oportunidade, foi pedida a inclusão do recapeamento asfáltico da Rodovia Vicinal Raul Galvani entre os municípios de Elisiário a Marapoama, solicitando que o tema fosse priorizado na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA 2018), diante do estado em que se encontra a rodovia em questão.

Frente ao pedido realizado pelo Município de Elisiário, foram solicitados pelo DER de São José do Rio Preto no mês de fevereiro de 2019, o relatório fotográfico, o Parecer Técnico da Rodovia e o Mapa de Localização. Todos os documentos foram encaminhados, mas até o momento a liberação não aconteceu.

Então dessa forma, a Prefeitura de Elisiário continuou realizando os reparos, tapando os buracos no trecho pertencente ao município, com intuito de dar melhor condições de tráfego e evitar possíveis acidentes.

Além disso, na oportunidade, também foram feitos reparos em algumas ruas da cidade, como na Rua Victório Thomas e Av. Francisco Barbério.

Ariane Pio

Da Reportagem Local