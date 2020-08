Prefeitura De Elisiário Realiza Obras Do Prédio Do Cras Com Melhorias Para Munícipes

A Administração Municipal de Elisiário está realizando a reforma, revitalização e ampliação do prédio do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, localizado no Conjunto Habitacional Benedito Zancaner.

A obra em andamento prevê em seu projeto original a troca de todo o telhado por estrutura metálica com telha sanduíche, eliminando de vez os problemas de goteiras anteriormente apresentados, a substituição do forro de madeira por PVC, substituição de portas, novo piso cerâmico de alta qualidade, construção de novos sanitários para o público e servidores, novo revestimento nas áreas denominadas “molhadas” do tipo cozinha, sanitários, troca de louça sanitária, troca de pias e bancadas, troca de janelas, nova pintura por completo (interno e externo), construção de sanitário exclusivo para PNE, toda a parte elétrica será refeita, assim como as instalações hidráulicas, garantindo, assim, perfeitas condições de uso e salubridade para os funcionários e usuários.

O principal objetivo desta importante obra é colaborar nos serviços desenvolvidos pelo setor de Assistência Social de Elisiário, proporcionando melhores condições de trabalho aos funcionários, melhorando o atendimento à população local em relação as situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e de aquisições, objetivando sempre o fortalecimento de vínculos familiares, ampliando o acesso aos direitos da cidadania.

Os recursos são provenientes do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional que arcará com o valor de R$ 450.000,00. O Município entrará com a contrapartida no valor de R$ 35.722,30, totalizando o montante de R$ 485.722,30.

O serviço está sendo executado pela empresa responsável LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME, do Município de Ariranha, que realizará todas as obras citadas acima. A obra faz parte do cronograma de melhorias da Prefeitura Municipal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local