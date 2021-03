Prefeitura de Elisiário Realiza Higienização e Desinfecção no Centro de Saúde

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Elisiário vem realizando um serviço de limpeza reforçada na cidade para impedir os riscos de contágio da Covid-19. O trabalho tem sido executado nos pontos de maior circulação de pessoas nos locais públicos do município.

Na última terça-feira, dia 22, o Centro de Saúde João Ribeiro Ferraz, recebeu higienização e desinfecção. A área interna e externa da unidade foi totalmente desinfectada através da sanitização com uso de SURFIC, substância desinfetante recomendada pela Anvisa, para impedir a proliferação do Covid-19 em superfícies. “Sempre pensando no cuidado com a saúde da nossa população, a equipe do posto de saúde realizou a limpeza e desinfecção do local, com aumento de casos em nosso centro de saúde, nossa equipe não mede esforços para deixar o local mais seguro para nossa população. Com a colaboração de todos vamos vencer esta pandemia se Deus quiser”, destacou o Prefeito Cássio Bertelli.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local