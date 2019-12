Prefeitura de Elisiário promove ‘Natal Solidário’

No próximo dia 15 de Dezembro, às 19h, a prefeitura de Elisiário vai realizar o Natal Solidário. O projeto é resultado de uma parceria entre a prefeitura e o fundo social, que realizou diversos eventos durante o ano para a arrecadação de brinquedos.

De acordo com Rubens Francisco, prefeito de Elisiário, a preparação para o evento já começou e as expectativas são as melhores. “Estamos realizando os preparativos para a apresentação do Natal Solidário. Teremos uma orquestra, além de muita diversão para as crianças. Na ocasião faremos a distribuição dos brinquedos arrecadados para todas as crianças da nossa cidade,” comentou.

O evento é tradição na cidade e reúne um grande número de crianças. “Temos muita ajuda da população que participa dos eventos em prol desse projeto. Vamos distribuir brinquedos para cerca de 900 crianças, então na verdade, é uma parceria entre a prefeitura e a população também”, ressaltou

Além da programação de natal, a prefeitura também já está se programando para as festas de Ano Novo. “Vamos ter a virada do ano normal, com conjunto, queima de fogos. Estamos acertando os últimos detalhes e garantimos que será uma virada de ano muito bonita. Deixo aberto o convite para toda população vir participar dessas duas festas”, finalizou o prefeito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local