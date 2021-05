Prefeitura de Elisiário Instala Câmeras Para Monitoramento em Cemitério da Cidade

APrefeitura municipal de Elisiário instalou na segunda (24) oito câmeras no cemitério municipal, com o objetivo de dar maior segurança para o local.

A instalação das câmeras foi devido que recentemente o cemitério foi alvo de furto em dezenas de sepulturas, a Prefeitura em sequência o ocorrido implantou o sistema de guarda rotativo no cemitério e agora instalou às câmeras de segurança. Visando coibir novos ataques ao local.

O monitoramento já esta sendo feito por funcionário municipal, com auxílio de veículo auto motor e os equipamentos necessários.

“Além do guarda, implantamos as câmeras para ajudar na segurança, pois no mês passado o cemitério municipal de Elisiário foi alvo de furtos em vários túmulos, foram furtados letras, molduras e imagens. Uma verdadeira falta de respeito” descreveu o prefeito da cidade Cassio Bertelli. Na época, a prefeitura fez o boletim de ocorrência. O prefeito ainda lamentou o prejuízo financeiro e mais ainda o valor sentimental aos familiares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local