Prefeitura de Elisiário Inicia Campanha do Agasalho 2021

Com o objetivo de aquecer as famílias em situação de vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade juntamente com a Prefeitura de Elisiário deram início a Campanha do Agasalho 2021. A arrecadação será até o dia 27 deste mês.

Os pontos de coleta são Fundo Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), escolas, Prefeitura, posto de saúde e Centro Comunitário de Caputira. Podem ser doados agasalhos, roupas, calçados e cobertores em bom estado.

Além dos postos de coleta, pessoas que tiverem grande quantidade de itens para doar e não têm como transportar, podem ligar para o Fundo Social, telefone (17) 99608-6044, que a entidade buscará as doações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local