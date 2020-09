Prefeitura De Elisiário Faz Entrega De Cartão Alimentação Aos Servidores Municipais

A Prefeitura Municipal de Elisiário, representada pelo Prefeito Rubens Francisco, entregou no último dia 14, o Cartão Alimentação aos Servidores Públicos Municipais de acordo com a Lei Municipal nº 700/2019.

Diante da pandemia da COVID-19, todos os Cartões serão entregues nos departamentos.

O referido benefício é para os Servidores Públicos Municipais em exercício e também para os Conselheiros Tutelares do Município. Serão beneficiados cerca de 190 Servidores.

Os funcionários estão recebendo o Cartão Alimentação com as orientações, das quais constam as senhas, tanto do cartão como de acesso ao site/aplicativo, bem como o telefone da Central de Atendimento para caso de extravio ou perda do cartão, e demais informações.

O valor do benefício atualmente é de R$ 180 mensal. O cartão será carregado até o dia 10 de cada mês, podendo ainda o valor não utilizado durante o período acumular para o mês seguinte até no máximo 3 meses.

O Cartão Alimentação somente poderá ser utilizado para aquisição de gêneros alimentícios, higiene e material de limpeza diversos, não se incluindo nestes itens bebidas alcoólicas de qualquer natureza ou tabaco (cigarro).

Vários estabelecimentos comerciais da cidade e da região estão credenciados e aceitam o referido cartão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local