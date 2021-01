Prefeitura de Elisiário e Sebrae Vão Oferecer Cursos Sobre Empreendedorismo

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Descomplique, oferecido pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura de Elisiário. O curso é voltado a pessoas que pensam em empreender ou se atualizarem no mercado de trabalho. A oficina ensinará os primeiros passos sobre como se montar um negócio e será abordado um módulo temático por dia.

Serão cinco encontros de quatro horas ministrados presencialmente. O programa envolve temas relacionados ao empreendedorismo, marketing, ideia de negócios, finanças e formalização. As aulas terão início no dia 22/02 com término no dia 25/02 e serão realizadas no Auditório da E.E. Benedito Borges da Silveira, 165 – Centro.

Vale ressaltar que serão adotadas todas as recomendações sanitárias durante as aulas, tais como: uso obrigatório de máscara de proteção, distanciamento social e a disponibilidade de álcool em gel.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no Fundo Social, no Cras e também na Secretaria da Escola Municipal ou pelos telefones (17)3529-1147 ou (17)99608-6044.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local