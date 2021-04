Prefeitura de Elisiário é Contemplada Com um Aparelho Concentrador de Oxigênio

Através do COSEMS – Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo- disponibilizou um Concentrador de oxigênio para nosso “posto” de saúde. Na tarde da última quarta-feira, (14) receberam o concentrador de oxigênio, o equipamento já esta a disposição da população caso necessário.

“O equipamento será muito útil para atender pacientes com eventuais dificuldades respiratórias em nosso posto de saúde” explicou o prefeito de Elisiário Cássio Bertelli.

Cilindros

O GovernoSP anunciou a entrega de 540 cilindros de oxigênio para municípios nas regiões da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Região Metropolitana, Campinas e Itapeva. Outros 400 equipamentos serão entregues nos próximos dias em cidades com necessidades emergenciais. Além destes, mais 1.060 serão distribuídos nas semanas seguintes, alcançando todas as regiões até o dia 30 de abril. No total, o Governo do Estado efetuou a compra de dois mil cilindros de oxigênio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local