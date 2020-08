Prefeitura de Elisiário Distribui “Kit Pastel” Para Pacientes do Centro de Convivência do Idoso

A Prefeitura de Elisiário através do setor municipal de Assistência Social entregou para os idosos integrantes do CCI – Centro de Convivência do Idoso e participantes do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos, um “Kit Pastel em Casa”, que também foi uma homenagem ao Dia dos Pais.

Foram entregues 100 Kits contendo: massa de pastel, carne, laranja, banana e refrigerante.

O setor informa que o CCI suspendeu suas atividades em abril em decorrência do enfrentamento à pandemia do Coronavírus, mas mantém um acompanhamento por meio de contato telefônico, whatsapp e, quando necessário, visitas domiciliares tomando todos os cuidados pertinentes. Além disso, os idosos recebem cartilhas e materiais para atividades e lazer, o que ajuda a alegrar a vida e combater o stress e possível depressão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

