Prefeitura de Elisiário decreta Uso de pulseiras para pacientes com Covid-19

A Prefeitura de Elisiário determinou o uso obrigatório de pulseiras de identificação por pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19.

A medida entrou em vigor ontem (1º). O objetivo é conter a propagação da Covid-19 no município.

De acordo com o Decreto 042/2021, o morador com suspeita da doença que procurar por atendimento vai receber uma pulseira amarela ou laranja, que indica a necessidade de isolamento até o resultado do exame. Em caso positivo para o coronavírus, o paciente deve continuar o isolamento e vai receber uma pulseira vermelha que pode ser retirada apenas por um médico do município.

Ainda segundo o documento, caso o paciente retire a pulseira ou for flagrado violando o isolamento será autuado e multado.

“Precisamos da colaboração de todos, é momento de união e consciência, somente desta forma vamos conseguir vencer o Coronavírus!”, informou o Prefeito Cássio Bertelli.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, a cidade contabiliza 435 casos confirmados, 398 curados, 57 pacientes estão sendo monitorados e 04 óbitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local