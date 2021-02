Prefeitura de Catiguá Vai Promover Palestra On-line Sobre Gravidez na Adolescência

A Prefeitura de Catiguá vai promover nesta terça-feira, dia 23, uma palestra on-line com o tema “Prevenção à Gravidez na Adolescência – uma atitude consciente”.

O evento será transmitido pelo YouTube, às 11h, com a participação do ginecologista obstetra Dr. Rodrigo Berseline.

A palestra tem como objetivo sensibilizar adolescentes, pais e responsáveis sobre os riscos de uma gravidez não programada. Além disso, o evento visa despertar a reflexão e promover o diálogo entre os jovens e as famílias e também incentivá-los a buscar orientações nas unidades de saúde. Assim, a responsabilidade por orientar sobre formas de prevenção ficará a cargo dos profissionais da área médica.

O foco do evento são adolescentes de duas faixas-etárias, de 15 a 19 anos e abaixo de 15 anos. No final de palestra haverá sorteio de brindes. Os interessados em assistir a palestra podem ter acesso ao conteúdo no canal do YouTube da Prefeitura de Catiguá.

Gravidez na

adolescência

Em 2018, cerca de 15% do total de nascidos vivos foram de mães com idade até 19 anos, segundo dados preliminares do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

Embora o número de gestações na adolescência venha caindo no país – passando de 721.564, em 2000, para 434.573, em 2018 -, o Brasil ainda tem uma taxa de 68,4 nascimentos para cada mil adolescentes e jovens mulheres entre 15 e 19 anos. O índice é elevado na comparação com a taxa mundial, de 46 nascimentos, e fica acima da média latino-americana (65,5 nascimentos).

De acordo com a pesquisa Nascer Brasil 2016, do Ministério da Saúde, 66% das gestações entre adolescentes não são planejadas. Cerca de 75% das mães adolescentes estavam fora da escola, segundo a PNAD 2013, o que pode sugerir consequências sociais e econômicas para as mães adolescentes.

Outro estudo do Ministério da Saúde, chamado Saúde Brasil, indica uma das maiores taxas de mortalidade infantil entre mães mais jovens (até 19 anos), com 15,3 óbitos para cada mil nascidos vivos (acima da taxa nacional, de 13,4 óbitos). Isso porque além da imaturidade biológica, condições socioeconômicas desfavoráveis influenciam nos resultados obstétricos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local