Prefeitura De Catiguá Terá Palestra Para Gestantes Na Segunda-Feira

Na próxima segunda-feira (09), a Prefeitura de Catiguá esta convidando todas as gestantes para participar da Palestra: ‘Cuidados Com O Pré-Natal’, uma atividade especial para as futuras mamães. O evento acontece às 15h, na E.S.F Etelvina Souza.

O palestrante convidado para essa atividade é o Dr. Rodrigo Berseline, ele estará falando sobre os cuidados com o Pré-Natal, informações sobre nutrição, emocional, condicionamento físico e odontológico, as gestantes ainda vão poder entender melhor sobre as categorias de partos, vacinações, o RN e visitas na maternidade.

Importância do Pré-Natal: O acompanhamento pré-natal tem como objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna. O número de consultas de pré-natal é controverso. A Organização Mundial de Saúde preconiza, no mínimo, 6 consultas para as gestantes de baixo risco. As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre a 28ª e 36ª semanas e semanais até o parto. Grávidas com maiores riscos deverão receber uma atenção especial.

As ações educativas são relevantes para esclarecer as dúvidas das mulheres, de seus parceiros e outros acompanhantes, e contribuir para sua adesão aos procedimentos propostos e manter adesão ao acompanhamento e seguimento. Podem ser desenvolvidas na forma de discussões em grupo, rodas de conversa, dramatizações trabalhos artísticos coletivos, ou outros mecanismos que possam facilitar a troca de experiências e promover a aprendizagem significativa.

A Palestra é gratuita. O curso é voltado para as mamães, independentemente do tempo de gestação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local