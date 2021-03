Prefeitura de Catiguá Recebe Doação de Álcool 70% Para Auxiliar no Combate a Covid-19

O Empresas têm se mobilizado e unido forças para fortalecer ações de combate ao Coronavírus. A Prefeitura de Catiguá divulgou na última segunda-feira, dia 22, a doação de 200 litros de álcool 70% da empresa Cofco. O item será utilizado para auxiliar no combate ao Covid-19.

A Prefeitura de Catiguá publicou um agradecimento pela doação. “Obrigado a empresa por essa doação, que beneficiará os usuários das unidades de saúde do município. O álcool 70% é um produto fundamental para proteção contra o coronavírus neste tempo de pandemia.”

O álcool 70% possui a quantidade exata de água para facilitar a entrada do álcool no interior de microorganismos, seja bactéria, fungos ou vírus. O item será direcionado a saúde, prédios públicos e escolas do município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local