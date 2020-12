Prefeitura de Catiguá realiza distribuição de presentes para crianças do Projeto Espaço Amigo

Na última terça-feira, 15 de Dezembro, a Prefeitura de Catiguá realizou a distribuição de lembrancinhas para crianças e adolescentes cadastrados no Projeto Espaço Amigo (PEA). A ação foi desenvolvida pelo CRAS, Departamento Municipal de Assistência Social juntamente da equipe do PEA.

A entrega foi realizada em diversos bairros do município. O Papai Noel realizou a distribuição de um singelo presente às crianças levando a alegria e descontração.

O objetivo da ação é manter viva a magia do Natal.

O Projeto Espaço Amigo desenvolve atividades que visam reforçar a valorização humana e os princípios da cidadania.

As atividades são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

Desde Março deste ano, as atividades presenciais no Projeto Espaço Amigo foram suspensas em decorrência da pandemia da COVID-19 e desde então, o grupo se mantém conectado através das plataformas digitais, com o objetivo de mantê-los informados sobre as condições do cenário atual bem como, incentivar a interação entre os participantes e equipe, visando a continuidade do trabalho desenvolvido e do fortalecimento dos vínculos estabelecidos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local