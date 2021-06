Prefeitura de Catiguá interdita ‘Praça Santa Isabel’ para conter avanço da Covid-19

Diante do avanço do coronavírus, a Prefeitura de Catiguá decidiu interditar o acesso à Praça Santa Isabel. Também está proibido estacionar no local, no período das 20h às 5h. A medida visa impedir aglomerações no município e evitar o avanço da doença.

O desrespeito à determinação estará sujeito a multa e a eventuais processos nas esferas cível e criminal, por crime contra a saúde pública. Também estão prontas as tendas para atendimento inicial aos pacientes com síndrome gripal.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Catiguá, o municipio possui 907 casos confirmados, 788 curados, 1.315 descartados e 26 óbitos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local