Prefeitura de Catiguá Divulga Programação de Carnaval

Com diversas atrações confirmadas, a Prefeitura de Catiguá divulgou na última quinta-feira, 06 de Fevereiro, a programação completa de Carnaval este ano. As festividades começam a partir do dia 21, às 22h, na Praça Santa Isabel, localizada na Av. Homero Araújo. O evento é gratuito e aberto à toda comunidade. “A preocupação do Poder Executivo, é oferecer a população uma festa que possa proporcionar o bem estar de crianças, jovens e de toda a família. Pensando nisso, vamos oferecer a nossa população um carnaval com uma estrutura especial para o conforto de todos, coberturas, seguranças, palco, som, iluminação, diversão com DJ tocando todos os estilos e um grupo de dança que será a sensação esse ano. Esperamos que realizando o carnaval de 2020, vamos dar aos jovens e as famílias a opção de aproveitar o carnaval sem sair da cidade, deixando assim os pais mais tranquilos e os jovens mais felizes”, destacou a Prefeita, Vera Vallejo.

O evento contará com a participação do locutor Goldenberg, do DJ Fernando e do Grupo de Dança Tiago Prates e Cia. Dentro de programação terá o domingo matinê, com muita folia a partir das 15h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local