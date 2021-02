Prefeitura de Catiguá Divulga Lista de Cursos de Aprendizagem Industrial do Senai

A Prefeitura de Catiguá divulgou na última terça-feira, dia 16, a lista dos cursos de aprendizagem industrial oferecidos pelo Senai. As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 deste mês.

Os cursos serão ministrados em São José do Rio Preto e a Prefeitura de Catiguá vai fornecer transporte gratuito para os alunos.

Os Cursos de Aprendizagem Industrial do Senai ajudam jovens que concluíram o ensino fundamental a começarem uma carreira profissional. É uma oportunidade de crescimento, totalmente gratuita, para jovens entre 14 e 24 anos, idade máxima para conclusão. Os cursos disponíveis são Assistente Técnico de Vendas, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica e Mecânico de Automóveis Leves. As inscrições devem ser feitas pelo site https://gpsonline.sesisenaisp.org.br.

O processo seletivo é por análise curricular das notas do 8º ano do ensino fundamental (antiga 7ª série). Maiores informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (17) 2138-9666.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local