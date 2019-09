Prefeitura De Catiguá Continua Obras Em Nova Creche Escola

A prefeitura de Catiguá divulgou, na tarde de ontem (16 de setembro), que a construção da Creche Escola no Conjunto Habitacional Mário Grava está a todo vapor. Essa nova unidade terá capacidade para atender até 130 crianças de 0 a 5 anos. O total de área construída é de 813,78m², e o prédio possuirá sete salas e dois berçários com fraldário e lactário, uma secretária, um refeitório, banheiros e área de serviço. O valor ­­gasto nas obras, de acordo com a prefeitura, é de R$ 1,7 mi­­­­lhões­.

“A Prefeitura municipal de Catiguá, acredita que a nova unidade terá um papel fundamental para diminuir a fila de espera por vagas em creches no município. Além disso, contará com toda infraestrutura necessária para atender melhor portadores de deficiência. A Creche é um grande passo para o desenvolvimento crescente da Educação do nosso Município”, ressalta a nota oficial da assessoria de imprensa da prefeitura.

Até o fechamento desta edição, a equipe do O Regional não foi informada de qual a previsão para que as obras sejam finalizadas.

Repercussão

Nas redes sociais, em que os avanços das construções estão sendo amplamente divulgados, a repercussão por parte dos internautas é totalmente positivo. “Parabéns a todos os envolvidos pela essa belíssima obra. A cidade só tem a ganhar e, as crianças, agradecer. Que Deus ilumine a todos” e “Nossas crianças merecem o melhor!” são alguns dos comentários.

Creche Escola

“O Creche Escola é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria de Estado da Educação, para auxiliar os municípios a ampliarem vagas na educação infantil. Com essa parceria, o Estado realiza os repasses financeiros, enquanto as prefeituras concedem o terreno e conduzem os serviços”, diz a informação oficial do Governo do Estado de São Paulo.

Da Reportagem Local