Prefeitura De Catiguá Assina Convênio Para Adequações Na Ponte Do Catiguazinho

Na última quarta-feira (11), o Poder Executivo de Catiguá esteve em São Paulo na Coordenadoria Estadual de Proteção e defesa Civil – CEPDEC, para assinar um convênio de recursos financeiros destinado à implantação da travessia em aduelas e execução de escada hidráulica, na estrada CTG-377, sobre o córrego Catiguá mais conhecida como Ponte Do Catiguazinho, conforme plano de trabalho constante do Processo nº C MIL 3.939.077/2019.

O valor do convênio é de R$227.304,59, já uma outra parte caberá à Defesa Civil – CEP-DEC o repasse da quantia de R$211.311,96, e uma outra terceira está sendo R$15.992,63 de responsabilidade do município de Catiguá.

Totalizando mais de R$ 450 mil para a nova obra da ponte do Catiguazinho.

Na ocasião da assinatura do convênio estiveram presentes o Tenente Henguel, Subtenente Renata, Coronel PM Secretário Chefe da Casa Militar e Coord. Est. De Proteção de Defesa Civil Walter Nyakas, a Prefeita Vera Vallejo, Capitão Braga e o Capitão Smário.

A noticia foi bem recebida pelos moradores de Catiguá e já esperam ansiosos pelas novas implantações pois facilitará a vida dos pedestres e a segurança dos munícipes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local