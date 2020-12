Prefeitura de Catiguá Adere ao Decreto Estadual e Não Vai Celebrar Ano Novo

O decreto do Governo Estadual que proibiu a realização de festas em estabelecimentos públicos e privados do estado, independentemente do tamanho do público, acabou resultando no cancelamento de festas que estavam previstas para acontecer. A decisão foi tomada pelo Governador João Doria e anunciada no dia 22 de Dezembro. De acordo com o anúncio, apenas serviços essenciais como farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô; e hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria. Esses estabelecimentos poderão funcionar nos dias 1, 2 e 3 de Janeiro. A Prefeitura de Catiguá divulgou que seguirá o decreto estadual. A medida vista conter o avanço do número de casos da Covid-19. De acordo com o último boletim divulgado, o município possui 427 casos confirmados, 17 suspeitos, 8 óbitos. Foram realizados 793 testes, 755 dos casos foram descartados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local