Prefeitura de Catiguá Abre Processo Seletivo Para Professores

A Prefeitura de Catiguá abriu processo seletivo para a contratação de professores para a rede municipal de ensino em cadastro reserva

São vagas para professor I e II. As inscrições tiveram início no dia 16 e seguem até o dia 24 de janeiro.

A inscrição será efetuada apenas via internet.

O candidato deverá acessar o site (www.glconsultoria.com.br) onde terá acesso ao edital e seus anexos, ao formulário de Inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição.

O candidato deverá preencher completamente o formulário de inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento referente à inscrição na rede bancária.

O Processo Seletivo constará de Prova Escrita com data prevista para o dia 31 de janeiro nas escolas: EMEF Serafim Sanches,EMEI Filomena Pedro Federici e EMEI Andreia Almagro Boaventura.

Os portões serão abertos às 14h30 e seu fechamento será às 15h00. E também de prova de títulos.

O edital completo pode ser acessado pelo portal da empresa contratada para a realização do certame.

A prefeitura de Catiguá pretende pagar, caso venha precisar dos professores temporários R$ 11 para professor I e professor de apoio e R$ 11,90 para professores de artes, inglês, educação especial e educação física. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Karla Konda

Editora Chefe