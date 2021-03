Prefeitura de Catiguá Abre Inscrições Para Cursos Gratuitos do Sebrae

A Prefeitura de Catiguá em parceria com o Sebrae, está oferecendo cinco cursos gratuitos para empreendedores do município. As capacitações serão realizadas presencialmente seguindo todas as recomendações para evitar a propagação da Covid-19.

Os cursos serão presencialmente e obedecerão aos conteúdos programáticos relacionados aos temas de empreendedorismo, sua ideia de negócio, marketing, finanças e formalização. As vagas são limitadas e os cursos são gratuitos. Interessados podem realizar inscrição através do telefone (17) 99735-2116. É necessário informar os dados pessoais, tais como: nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, CPF, e-mail e CNPJ.

Cronograma

08/03 – das 13h às 17h – Empreendedorismo

09/03 – das 13h às 17h – Sua Ideia de Negócio CANVAS

10/03 – das 13h às 17h – Marketing

11/03 – das 13h às 17h – Controles Financeiros

12/03 – das 13h às 17h – Tipos de Empresa e Formalização.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local