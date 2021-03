Prefeitura de Catanduva Realiza Pulverização no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

A Prefeitura de Catanduva, através da equipe de endemias, efetuou na quarta-feira, dia 25, um trabalho de pulverização no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. O objetivo da ação é evitar a proliferação de baratas e escorpiões. O trabalho foi feito em duas etapas. Na primeira, o inseticida é aplicado por meio de pulverização com bomba costal ao redor dos muros e de todos os túmulos. Na segunda etapa, a aplicação é feita por meio de nebulização. Apesar do trabalho desenvolvido pelos agentes, a Prefeitura reforça que é de extrema importância o envolvimento e a colaboração de todos, especialmente dos moradores das ruas circunvizinhas e dos concessionários das sepulturas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local