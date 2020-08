Prefeitura De Catanduva Realiza Mutirão Da Limpeza No Terminal Rodoviário

Nesta semana a Prefeitura de Catanduva realizou o ‘Mutirão da limpeza’ e o local foi no Terminal Rodoviário, João Caparroz. As equipes das Secretarias de Trânsito e Meio Ambiente fizeram um trabalho conjunto para deixar o local limpo e livre de lixo.

A manutenção que é feita com frequência para receber os passageiros que passam pelo local diariamente tem ainda a preocupação de adequar o ambiente e deixar bem higienizado para que outras pragas não apareçam como insetos e ratos.

Há pouco tempo o terminal também recebeu sistema de monitoramento realizado pela Base operacional da Guarda Civil Municipal. Ao todo foram instaladas oito câmeras de vigilância que permitem a visualização de todo o espaço da rodoviária, conforme informações divulgadas pela Prefeitura. O novo sistema foi implantado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e serão acompanhadas 24 horas.

A próxima etapa consiste na interligação do sistema do Terminal Rodoviário com a Central de Monitoramento da GCM, implantada no ano passado na sede da corporação. A ideia é inibir ocorrências relacionadas a furtos, roubos e depredações do espaço público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook