Prefeitura De Catanduva Realiza Melhorias Com Ciclofaixa No Jardim Del Rey

Uma novidade para os moradores do Jardim Del Rey, mais especificamente na Avenida Casa Branca, a ciclofaixa para utilização das pessoas que praticam ou utilizam em momentos de lazer ou a trabalho acaba de ser concluída.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), são 1,2 km de ciclofaixa na Avenida Casa Branca. O investimento foi de R$ 2.800. São 4.800 metros de faixas vermelhas e 2.400 de faixa branca.

Entenda a diferença entre ciclovia e ciclofaixa: A ciclofaixa é o que o nome diz: uma faixa pintada no chão, sem segregação do resto dos veículos que circulam na via. Elas são as mais comuns em São Paulo, onde têm a cor vermelha. A sinalização delas pode ser feita com “tartarugas” e “olhos de gato” afixados ao chão. Embora não haja um bloqueio físico – o que faz dela ser mais barata – não é permitido aos carros e ônibus trafegar pela ciclofaixa.

Situação recomendada: A ciclofaixa para quando o fluxo e/ou velocidade dos automóveis oferecerem riscos moderados ou limitação à circulação do ciclista. Ela funciona idealmente para vias com limite de 40km/h.

A ciclovia é separada da via de circulação de veículos motorizados e dos pedestres. É uma faixa segregada. Essa separação pode ser feita com espaços verdes e canteiros, grades e muros, ou mesmo com o meio-fio. Em São Paulo, as ciclovias, como a da Avenida Paulista, além de isoladas fisicamente do trânsito são pintadas de vermelho.

Já a ciclovia é indicada para avenidas e vias expressas, com velocidade de 50 km/h ou mais, pois protege o ciclista do tráfego rápido e intenso. A separação é importante também para proteção contra a abertura de portas de veículos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

