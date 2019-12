Prefeitura De Catanduva Realiza Evento Especial Para Passagem Natal Nos Trilhos

O projeto Natal nos Trilhos, iniciativa da Rumo, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), acontecerá em 37 cidades do interior paulista, incluindo Catanduva. A programação começa a partir de segunda-feira (16), e conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva.

O Expresso Paulista terá percurso até o dia 21 de dezembro, em Jundiaí.

A locomotiva C30-7 9380 chegará a Catanduva ainda na segunda-feira, depois de passar por São José do Rio Preto, Engenheiro Schimitt, Cedral, Uchôa e Catiguá. Ela se unirá à locomotiva 7202 que esteve presente na última edição do projeto.

A recepção na Cidade Feitiço será na Estação Cultura Deca Ruette, a partir das 19h30, e contará com duas apresentações: Blue Angel Voices e Coral do CPP. A previsão de chegada é às 20h. Depois, a locomotiva seguirá viagem por Pindorama e encerrará o dia em Santa Adélia, com novo percurso, para outras cidades, no dia seguinte.

A prefeitura deu dicas de segurança para conferir a passagem da locomotiva em segurança, a Rumo destaca para alguns cuidados essenciais: Pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível; Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; Escolha um local seguro para registrar suas imagens; Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local