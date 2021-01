Prefeitura de Catanduva Não Fará Nova Seleção Para Bolsa Atleta 2021

A Prefeitura de Catanduva decidiu prorrogar, até o dia 31 de dezembro, os repasses mensais do programa Bolsa Atleta para atletas que já estão inscritos desde ano passado.

A iniciativa consiste em uma forma de patrocínio para os profissionais do esporte que levam o nome de Catanduva para as mais diferentes regiões do estado e do país.

Conforme o último levantamento da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), os 39 atletas têm o auxílio financeiro na cidade e continuarão a receber o auxilio por mais este ano. O contrato de 2020 foi assinado em fevereiro e consistia no pagamento de 11 parcelas.

O valor da bolsa é fixado em R$ 200, R$ 350 e R$ 500 por mês e varia de acordo com a categoria e o desempenho dos atletas nas competições oficiais. O investimento estimado para 2021 com esse pagamento será de R$ 143 mil.

Nesta edição do programa, as bolsas foram distribuídas da seguinte forma. Diversas modalidades foram contempladas de acordo com baseadas nos resultados alcançados em 2019.

“Diante do atual cenário, com a segunda onda de coronavírus atingindo o nosso país, nada mais justo do que manter o benefício. Esses atletas representam a nossa cidade e não sabem quando poderão retornar às competições oficiais. É um apoio, uma forma de reconhecimento pelo trabalho desses profissionais”, destaca o secretário municipal de Esportes, Marco Antônio Braga Sanches. O benefício foi instituído em Catanduva em 2006.

Na quinta-feira (21) o edital da bolsa atleta 2021 saiu e nele constava um novo jeito de se inscrever, que começará no dia 26 de janeiro, toda inscrição e processo de seleção vai ser de forma on-line, mas como a prefeitura de Catanduva optou por continuar a fazer o pagamento para os atletas que já estavam cadastrados desde ano passado, os atletas catanduvenses ainda não vão utilizar o novo sistema.

Ariane Pio

Da Reportagem Local