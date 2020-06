Prefeitura de Catanduva Mantém Programa Bolsa Atleta

A Prefeitura decidiu manter os repasses mensais aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta, que estão sem treinar, seguindo as recomendações de isolamento social.

O programa é uma espécie de patrocínio aos atletas de ponta da cidade.

De acordo com o levantamento da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), 39 atletas têm o auxílio financeiro em Catanduva. O contrato vigente foi assinado em fevereiro deste ano e os contemplados recebem o equivalente a 11 parcelas.

“Priorizar os benefícios em tempos tão difíceis é uma forma de valorizar e reconhecer nossos atletas, por tudo o que eles representam ao esporte da nossa cidade”, ressaltou Maria Rita Aguilar de Araújo, secretária municipal de Esporte.

O valor da bolsa é fixado em R$ 200, R$ 350 e R$ 500 por mês, conforme a categorias e o desempenho dos atletas em competições oficiais. Para essa finalidade, a Prefeitura tem previsão de investir cerca de R$ 140 mil ao longo do ano.

Para essa edição do programa, as bolsas foram distribuídas entre atletas do atletismo (3), atletismo ACD (1), basquete (6), ginástica artística (4 bolsas) e rítmica (4), handebol (2), judô (4), levantamento de peso (3), natação (3), natação ACD (3), taekwondo (2) e xadrez (4). O benefício foi instituído em Catanduva em 2006.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

