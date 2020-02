Prefeitura de Catanduva Inicia Capacitação de Mais 120 Pessoas nos Bairros

A Prefeitura de Catanduva iniciou nesta semana mais uma rodada de cursos de capacitação para a população. As 120 vagas oferecidas em diversos bairros da cidade de Catanduva foram preenchidas e os alunos já começaram a se apresentar às atividades. Todas as aulas são gratuitas, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social, e ocorrem nos Cras (Centro de referência de Assistência Social) Juca Pedro, Bom Pastor, Imperial e Nosso Teto.

Cada núcleo conta com um cronograma próprio, definido a partir de anseios dos moradores nos territórios. Na atual fase, serão ofertados os seguintes cursos: corte e costura, manicure, designer de sobrancelha e maquiagem.

Com a iniciativa, a Prefeitura mantém a postura de qualificar mão de obra e proporcionar oportunidades de emprego e renda. “Queremos que a população tenha a chance de conhecer uma nova profissão e, com isso, buscar oportunidade no mercado de trabalho. Acreditamos que o primeiro passo foi dado, com os participantes se colocando à disposição para aprender”, ressalta Neusa da Costa Peres, secretária municipal de Assistência Social.

Os módulos terão duração de, aproximadamente, dois meses. Ao final, quem completar o ciclo de aulas práticas e teóricas recebe certificado de qualificação. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, para alguns cursos há vagas disponíveis. Os que tiveram maior procura, têm cadastro reserva. Os interessados em mais informações sobre as atividades devem procurar um dos Cras.

Confira a grade e local dos cursos oferecidos pela prefeitura: Cras Imperial – Av. Porto Novo, 498 – Jd. Imperial – Tel.: 3522-0282, Cras Juca Pedro – Rua Tietê, 1.890 – Jardim Soto (Antigo CSU) – Tel.: 3524-3566, Cras Bom Pastor – Av. Pastor José Dutra de Moraes, 99 – Bom Pastor – Tel.: 3521-4212/3523-1427, Cras Nosso Teto – Av. Antonio Girol, 1.335 – Nosso Teto – Tel.: 3521-1005

Ariane Pio

Da Reportagem Local