Prefeitura de Catanduva Finaliza Aquisição de 6 Mil Cestas Básicas Para Assistência

A prefeitura de Catanduva finalizou os procedimentos para a compra de 6 mil cestas básicas que serão direcionadas para a Assistência Social do município.

A ata de registro de preços foi publicada ontem no Diário Oficial. O prazo da ata é de 12 meses. Para a compra de 6 mil cestas básicas, a prefeitura pagará R$ 510 mil. Valor de R$ 85 por cesta adquirida.

A estimativa da administração era pagar até R$ 735,5 mil – com base em uma cesta no valor de R$ 122,59.

No edital, consta que cada cesta deve conter: açúcar pacote de 5 kg, dois pacotes de arroz de 5kg, um biscoito recheado, um pacote de café, um extrato de tomate, um pacote de farinha de trigo, três quilos de feijão tipo 1, fubá, leite em pó, macarrão, três litros de óleo, sal e uma lata de sardinha.

A empresa com o menor valor foi desclassificada no pregão realizado pela Licitações-e Banco do Brasil.

A compra dessas cestas básicas não é referente ao dinheiro entregue pela Câmara de Catanduva, antecipadamente, para aquisição também do kit de alimentação.

Karla Konda

Editora Chefe

